"Похоже, до ада они уже дошли": в сети высмеяли видеообращение молодежи к главарю "ДНР" (видео)

На записи одетые в военную форму подростки называют главаря "ДНР" "батей".

Молодежный "оплот Донбасса" поздравил главаря "ДНР" Александра Захарченко с днем рождения.

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Запись со странным обращением опубликовал журналист Александр Тверской на своей странице в Facebook. В ней одетые в военную форму подростки называют боевика "батей" и обещают идти с ним вместе "до самого ада".

"Черт, ну, они сами готовы отправиться в ад, подстегиваемые "русским миром", - отмечает журналист.

"Что за ряженный зоопарк?", "Похоже, до ада они уже дошли", "Так вы уже дошли до ада, пора гореть", "Объясните им кто-нибудь, что они уже там", "Клиника", - пишут комментаторы под видео.

Ранее журналист Тверской опубликовал видео, как семилетний мальчик Никита рассказывает, что помогает террористам "ДНР" убивать украинцев.