На краю света, где убивают Олега Сенцова

Добраться до тюрьмы строгого режима «Белый медведь» - уже целое приключение. Самолетом из Москвы в Салехард, дальше на машине к парому, форсируем широченную реку Обь, снова бросок на автомобиле, и мы попадаем в городок Лабытнанги. Здесь, за полярным кругом, вблизи Уральских гор, которые делят наш материк на Европу и Азию, от всего мира прячут украинского режиссера Олега Сенцова.

Местные говорят, что для здешних мест июнь - еще не лето, а июль - уже не лето. Даже в эти месяцы снег вряд ли удивит аборигенов. Только после этой фразы понимаешь, что мы попали в самое удачное время года: когда солнце греет днем и не заходит ночью. Не холодно, не одолевают комары и мошка, вечная мерзлота не кажется такой безнадежно холодной.

Бесконечный полярный день вскоре заменит полярная ночь. А это значит, что добраться в Лабытнанги станет в разы сложнее. Это не оккупированный Крым, здесь строить мост никто не собирается, хотя разговоры на эту тему ведутся много десятилетий. Самый сложный период, когда паром уже не ходит, а река еще недостаточно скована льдом и по нему нельзя пустить машины. Тогда на помощь приходят вертолеты и чудо-машины на воздушной подушке.

В этом далеком городке Лабытнанги, где заканчивается железная дорога, на днях произошло событие, которое наглядно продемонстрировало еще одну сторону российского вторжения в Украину. Так Москва на весь мир показывает свое истинное отношение к Украине и украинцам, естественно, под шепот «одиннарод».

28 июня в Салехард прилетела уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова, в соседнем с ней кресле сидела российская омбудсвумен Татьяна Москалькова. На первый взгляд, могло показаться, что наконец-то представитель Украины, которая уже несколько недель безрезультатно путешествует по российским тюрьмам и СИЗО, сможет лично увидеть и оценить состояние Олега Сенцова. Осужденный в оккупированном Россией Крыму гражданин Украины объявил голодовку 47 дней назад. Его требование для секты «мыжебратья» простое и невыполнимое одновременно: освободить всех украинских заключенных, удерживаемых в тюрьмах России и на оккупированных территориях.

Но у российской стороны свой особенный взгляд на выполнение договоренностей президентов Украины и РФ о доступе к удерживаемым лицам. Главы государств дважды обсуждали этот вопрос по телефону и после этого не происходило ровным счетом ничего. Россия отказывается дать доступ к украинским военнопленным. Москалькова решила не изменять местным традициям и банально сбежала от Денисовой в аэропорту. Дальше ситуация вернулась в знакомое русло и описать это можно только одним словом - «абсурд».

Пока Москалькову как федерального чиновника обхаживали местные власти, мы успели переправиться через реку и первыми добрались до колонии. Денисова попробовала связаться с начальником этого учреждения, чтобы, так сказать, реализовать слова Путина и увидеть Сенцова. Администрация лагеря явно была недовольна таким поворотом событий, и из-за забора так никто и не вышел. Но тут появился кортеж громадных джипов - в головной машине везли «ревизора» по правам человека РФ Татьяну Москалькову. Украинскую коллегу, не останавливаясь, ее кортеж, обдав пылью, технично объехал и скрылся за ржавыми воротами.

Возможно, сидящие в этих машинах испугались карты Украины в международно признанных границах, изображенной на футболке Денисовой. Принт нес простую и всем известную информацию: Крым - это часть Украины.

Мы продолжали стоять перед воротами. Часовая стрелка сменила несколько цифр, палящее солнце чередовалось холодным северным ветром…

В поисках розетки мы отправились в ближайший магазинчик - там, кроме спиртного и других товаров первой необходимости, продавались большие пакеты с печеньем и конфетами. Очевидно, это популярный набор для арестантов. И тут я увидел наше, родное - это были коробки с конфетами Roshen. Присмотревшись, выяснилось, что это только красивый картон, в котором уже давно нет украинского продукта. Его заменили российскими эрзац образцами, но продолжают использовать оригинальную упаковку в качестве лотков.

Телефон понемногу заряжался, я принимал какие-то звонки, но тут в магазин зашли сотрудники колонии и просветили продавцов, что мы из Украины. В следущее мгновение нам объявили, что мы «воруем» электричество и вырубили рубильник: отключились холодильники с мороженной рыбой, и, само собой, зарядка нашей американской техники прекратилась. Пришлось оставить этот «островок цивилизации», и брести назад к белому медведю, скульптура которого установлена перед входом в колонию.

Приближался час начала операции по «эвакуации» Москальковой из этого заведения. Хамское отношение россиян не на шутку раззадорило Денисову. На этот раз она остановила кортеж российской омбудсвумен своими телом - выйдя на дорогу и перекрыв проезд. В прямом смысле этого слова. Из машин повыскакивали несколько мужчин, тут же нарисовались сотрудники полиции. Денисовой начали угрожать физическим воздействием и постепенно оттеснили ее. Машина с Москальковой «вырвалась» из украинского «окружения». Эти кадры посмотрели сотни тысяч человек.

Позже Москалькова расскажет, что видела Сенцова, что состояние его здоровья «удовлетворительное», что он под наблюдением врачей и что вообще у него все хорошо: он встает с кровати, пишет сценарий, а на окнах нет решеток.

Раньше эта же Москалькова рассказывала о «лечебном голодании», о том, что голодающий много-много дней поправился на два килограмма и ему в российской колонии лучше, чем на воле, в Украине.

Но показать Сенцова почему-то русские боятся.

Со слов Москальковой также выяснилось, что Денисову не пустили к Сенцову, потому что у нее… нет российского гражданства. Почему у уполномоченной Украины по правам человека должен быть паспорт РФ, осталось загадкой.

Мы уехали. А Олег Сенцов остался один на один со своими российскими конвоирами, на краю света, в Заполярье.

Роман Цимбалюк, Москва-Салехард-Лабытнанги-Салехард-Москва