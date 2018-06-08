События недели: версия читателей УНИАН – угрозы Путина, украинские дороги и страсти по Антикоррупционному суду

На этой неделе внимание наших читателей, в основном, продолжало быть прикованным к событиям на Донбассе, где продолжает накаляться ситуация. Так, после сообщений о серьезных столкновениях в «серой зоне» в течении всего мая, стала появляться информация, что Россия снова стала заводить в территорию оккупированной части Донбасса свои регулярные соединения с тяжелой бронетехникой. В оккупированной Горловке, которую украинские силы постепенно берут в полукольцо, местные жители заметили большую колонну российской военной техники. Также стали поступать сообщения о том, что РФ выдвинула к границе свои подразделения.

Ситуация на Донбассе дошла до такого уровня эскалации, что об этом решил высказаться сам Путин, использовав для этого проведенную на этой неделе «прямую линию» с россиянами. Судя по всему, в Кремле всерьез встревожены изменившейся расстановкой сил на Донбассе, где после замены режима АТО на ООС (операцию объединенных сил, в рамках которой украинские военные получили большие полномочия), оперативная ситуация стала постепенно складываться далеко не в пользу боевиков.

Дело в том, что на данный момент у Кремля связаны руки. Он и так обложен санкциями со всех сторон, а тут на носу еще и Чемпионат мира по футболу, который в Москве очень хотят провести тихо и спокойно. Этим пользуется украинская сторона, которая и не скрывает своей активности, пытаясь занять выгодные позиции в серой зоне, которая, в соответствии с Минскими соглашениями, уже несколько лет должна находиться под контролем ВСУ, но была занята пророссийскими боевиками. В Кремле понимают, - если они начнут сейчас активничать на Донбассе – проблем не оберешься, а с другой стороны, сидеть сложа руки тоже не как-то хочется. Так, глядишь, к окончанию ЧМ-2018 можно и «Л/ДНР» профукать.

Так вот, Путин на прямой линии, понимая свое бессилие, перешел к сотрясанию воздуха и словесным угрозам. На вопрос подставного гражданина РФ, который, по непонятным причинам, ошивается на Донбассе и «напуган» наступлением зверствующих укропов, московский царь милостиво пообещал его защитить и пригрозил «тяжелыми последствиями для украинской государственности в целом» в случае попытки освободить Донбасс. На эти угрозы обратили внимание в Украине, где глава СНБО Турчинов ответил Путину, что «независимо от стонов перепуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам, а украинское государство есть и будет, независимо от маниакальных желаний имперских реваншистов». На этом пока и разошлись.

Также на этой неделе наши читатели заинтересовались опубликованным «рейтингом» качества дорог, в котором мы оказались на 130 месте из 137 стран. Хуже украинских являются только дороги Парагвая, Йемена, Гвинеи, Мадагаскара, Гаити, Демократической Республике Конго и Мавритании.

Украина в рейтинге уступила своим географическим соседям: Венгрии (62-е место), Польше (65-е место), Словакии (73-е место), России (114-е место), Румынии (120-е место) и Молдове (128-е место). Беларусь в рейтинг не включили.

С одной стороны, этот «рейтинг» сложно считать объективным, учитывая, что составлялся он на основании опроса некоего количества предпринимателей из этих стран. С другой – опрос так широко разошелся по информпространству, что попинать наш горячо любимый «Укравтодор» отказались только самые ленивые.

Масштабы «пинания» дошли до такого уровня, что чиновники «Укравтодора» не стерпели, и, вместо того, чтобы тихонько молчать и продолжать закапывать в ямочные ремонты миллиарды гривен, решили выступить с официальным комментарием известия о том, что украинские дороги попали в Топ-10 худших дорог мира. Правда, «укравтодоровцы», очевидно, пребывая в панике, стали апеллировать не к сомнительной методологии составления рейтинга (субъективные ощущения, а не объективные показатели), а не придумали ничего иного, как объяснить эти результаты тем, что данный рейтинг составлен на основании данных за 2016 год и не учитывает ремонты 2017-2018 годов (хотя даже до этих ремонтов банальный километраж асфальтированных дорог в Украине был явно выше, чем, например, в Руанде – но участвовавшие в опросе «эксперты» из многих «обошедших» нас стран просто менее прихотливы). Так вот, чиновники автодора сами же и легитимизовали низкую оценку своей работы, заявив, что «в течение 2017- начале 2018 года отрасль получила фундаментальные изменения, которые в течение ближайших пяти лет кардинально изменят ситуацию на дорогах».

В итоге нам здесь, в УНИАН, стало обидно, как говориться, за державу, и мы даже взяли интервью на тему вечной любви украинцев к жалобам на жизнь и страсти прибедняться у компетентного человека, почитайте на досуге.

Также на этой неделе наши читатели следили за завершением двухлетней эпопеи по созданию Антикоррупционного суда, запуск которого украинские власти саботировали с особым энтузиазмом.

На создании ВАКС все это время настаивал Запад, однако украинским властям под различными предлогами удавалось все время оттягивать принятие этого решения. В этот раз «пропетлять» не удалось.

В первом чтении закон был принят еще 1 марта. Однако этот проект закона был внесен Порошенко и, его редакция, мягко говоря, не совсем соответствовала требованиям Запада.

После этого ряд международных партнеров Украины выступил с критикой документа и жесткими требованиями к Киеву. В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины. Выдвинул свои требования и Всемирный банк, предупредив, что цена вопроса – 800 млн долларов кредитных средств. С критикой в адрес АП выступил и Евросоюз. Там заявили, что Порошенко подал законопроект об Антикоррупционном суд, который противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и МВФ, необходимого для погашения страной внешних долгов в ближайшие годы. По мнению эксперта Atlantic Council экономиста Андерса Аслунда, прекращение сотрудничества Украины и МВФ приведет к значительной девальвации гривны. 5 июня Госдеп США отметил, что закон о Высшем антикоррупционном суде в Украине должен соответствовать требованиям Международного валютного фонда и предусматривать отбор квалифицированных судей с участием международных экспертов. Министр финансов Александр Данилюк ранее заявил, что непринятие Верховной Радой закона об антикоррупционном суде в этот четверг, 7 июня, может отложить голосование в Европарламенте за предоставление 1 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза для Украины.

А деньги Банковой были очень нужны. В итоге, вышли на компромисс, который устраивал обе стороны. В ключевых пунктах была выработана такая трактовка положений, которая устроила наших западных партнеров, но в то же время с рядом оговорок, которые позволяют сохранить лицо украинским властям.

Так что, в итоге, все завершилось благополучно. Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона «О Высшем антикоррупционном суде». За это решение проголосовало 315 народных депутатов.

Но радоваться пока рано. Дело в том, что согласно процедуре создания суда, заявки от кандидатов на должности судей будут приниматься 25 дней. Потом 3 месяца отводится на проверку данных, еще 3 месяца выделяется на заседания Высшей квалификационной комиссии и Совета международных экспертов. А после этого три месяца будет происходить экзаменация судей. В итоге – минимум, 9 месяцев. Причем, наверняка на каком-то этапе все может еще и затянуться. Уж с чем-чем, а с созданием этого суда наши слуги народа торопиться точно не будут. В общем, до президентских выборов закон однозначно заработать не успеет, поэтому коррупционеры могут спокойно вздохнуть и, не торопясь, подчищать «хвосты».

На этом фоне наши читатели пропустили отставку главы Министерства финансов Александра Данилюка, который в последнее время в пух и прах разругался с премьером Гройсманом. Произошло это после скандальных заявлений на заседании Кабинета министров и проявленной самодеятельности в виде отправки несогласованного письма послам «Большой семерки», что было расценено, по словам Гройсмана, как «работа против государства».

Гройсман объяснил свое представление на увольнение Данилюка тем, что он позволил себе действия, которые, на его взгляд, несовместимы с дальнейшим пребыванием в должности члена Кабинета министров.

«Распространение искаженной информации среди наших международных партнеров накануне важных для Украины переговоров с ЕС могло поставить под угрозу их результаты», - заявил Гройсман, отметив, что Данилюк так и не внес коррективов в выбранную линию поведения.

В свою очередь, Данилюк заявил, что причина его увольнения состоит в его отказе раздавать деньги на проекты депутатов.

«В течение года на меня оказывается колоссальное давление. От меня требуют поддержать программу «Субвенции на социально-экономическое развитие регионов». В переводе на человеческий язык это – раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это – политическая коррупция, в народе – «гречка»», - заявил министр.

По его словам, его поставили перед выбором – уйти или стать соучастником. Он выбрал первое. Правда, судя по оценкам опрошенных УНИАН экспертов, на самом деле больше смахивает на то, что Данилюк побоялся нести ответственность за грядущие серьезные проблемы в финансовой системе.

Завершая обзор, расскажу вам еще о об одной новости, которую пропустили наши читатели, хотя она будет поважнее этих разборок в Кабмине или «рейтинга» дорог. Как стало известно на этой неделе, марсоход Curiosity обнаружил в горных породах Марса молекулы органических соединений неизвестного происхождения.

Метан был обнаружен на дне пересохшего озера, в осадочных породах возрастом около трех миллиардов лет.

Ученые NASA считают, что именно эта находка может быть доказательством существования жизни на Красной планете, ведь на Земле часть этого газа производят микроорганизмы. Что же, будем надеяться, что это действительно так. Ведь тогда мы будем точно знать, что не одиноки в этой бескрайней Вселенной.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН