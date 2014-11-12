В новой Раде будет наибольшее количество женщин-депутатов за все годы независимости – исследование

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Комитета избирателей Украины, который проанализировал результаты избирательных кампаний.

Как отметили в КИУ, в этом году в парламент избраны 47 женщин, или 11,1% общего состава.

«Для сравнения, в Верховной Раде предыдущего созыва было 9,9% женщин (44 человека), а в ВР первого созыва - всего 2,3% (11 человек). В этом плане можно сказать, что украинский парламент становится более сбалансированным. Впрочем, в мировой практике еще далеко - в среднем в парламентах мира 22% женщин, а в Европе этот показатель достигает 25%», - отметили в КИУ.

В комитете также убеждены, что мажоритарная составляющая избирательной системы не способствует избранию женщин в парламент. Об этом, как отмечают в пресс-службе, свидетельствует то, что из 47 женщин, избранных в парламент, только 2 получили мандат в мажоритарных округах. «Таким образом, мажоритарная составляющая привела в парламент только 1% процент женщин (2 из 198 нардепов), а партийные списки - 20% (45 из 225). Подобная ситуация наблюдалась и в 2012 году. Это еще один аргумент в пользу отказа от мажоритарной составляющей выборов», - отметили в КИУ.

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Как сообщал УНИАН, внеочередные парламентские выборы состоялись в Украине 26 октября. 10 ноября Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов по партийным спискам.

Так, в парламент прошли 6 партий: "Народный фронт", который получил 22,14% голосов избирателей (64 депутатских мандата) "Блок Петра Порошенко" - 21,81% голосов избирателей (63 мандата), "Объединение "Самопомич" - 10,97% голосов избирателей (32 мандата), "Оппозиционный блок" - 9,43% голосов (27 мандатов), Радикальная партия Олега Ляшко - 7,44% голосов (22 мандата), "Батькивщина" - 5,68% голосов (17 мандатов). В целом по партийным спискам в Раду прошло 225 народных депутатов.

Также по состоянию на сегодняшний день ЦИК признала избранными 196 из 198 мажоритарщиков. Комиссия ожидает протоколы ОИК номер 38 и 63, где должен состояться повторный подсчет голосов соответственно на 123 и 225 участках.