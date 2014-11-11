Генпрокурор Нидерландов собирается в Украину для расследования катастрофы "Боинга" – МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис, комментируя результаты переговоров министра иностранных дел Украины Павел Климкин с министром иностранных дел Нидерландов Берта Кундерса, который находился с визитом в Украине.

"В деле расследования теракта в отношении малазийского самолета стороны согласились, что следующим шагом должно быть уголовное расследование с целью привлечения к ответственности виновных. С этой целью в ближайшее время возможно прибытие в Украину генерального прокурора Нидерландов", - сказал Перебыйнис.

Читайте такжеМалайзия утверждает, что не получила полный доступ к месту падения Боинга-777Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией боевики сбили «Боинг-777» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. 43 человека, в том числе все члены экипажа были гражданами Малайзии. Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, контролируемой боевиками.

Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование крушения самолета Нидерландам.