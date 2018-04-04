Меру пресечения активисту Бубенчику продолжат избирать завтра в Печерском суде Киева

Адвокату Бубенчика было отказано в отводе следственного судьи Вячеслава Пидпалого, который он заявил вчера.

Печерский райсуд Киева завтра в 10.00 продолжит свое заседание по избранию меры пресечения для участника Революции достоинства Ивана Бубенчика, которого подозревают в убийстве и покушении на убийство «беркутовцев» 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщил адвокат Бубенчика Игорь Коржук.

Адвокат отметил, что заседание назначено на 10:00 утра по адресу ул. Крещатик, 42а.

Сегодня, 4 апреля, адвокату Бубенчика было отказано в отводе следственного судьи Вячеслава Пидпалого, который он заявил вчера, после чего судья объявил перерыв в судебном заседании на неопределенный срок.

Напомним, прокуратура будет просить суд взять Бубенчика под стражу.

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Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий ожидает, что до конца дня сегодня, 4 апреля, генпрокурор Юрий Луценко проинформирует парламент о ситуации с участником Майдана Бубенчиком.

Луценко сегодня заявил, что решил сменить группу прокуроров по данному эпизоду расследований событий на Майдане.

«Считаю неправильной квалификацию действий участника Революции достоинства Бубенчика, которую определили работники Департамента спецрасследований Сергея Горбатюка. После совещания принял решение об изменении группы прокуроров по данному эпизоду расследований событий на Майдане, которую возглавит мой заместитель Анжела Стрижевская», - сообщил генпрокурор.

3 апреля фракция "Самопомич" заблокировала трибуну парламента, требуя информации от генерального прокурора и министра внутренних дел Арсена Авакова относительно ситуации с Бубенчиком. Это произошло в связи с появлением 3 апреля в Facebook информации о задержании и вручении подозрения Бубенчику.

Уголовное производство о гибели "беркутовцев" и других правоохранителей во время Революции достоинства расследуется еще с 2014 года, и в прошлом году в Департаменте спецрасследований утверждали, что имеют определенные наработки по подозреваемым по данному делу, однако подозрений еще никому не объявляли.