От героини до обвиняемой в терроризме: журналисты проанализировали вероятность вербовки Савченко в России (видео)

Адвокат Марк Фейгин считает, что в России Савченко не завербовали российские спецслужбы - любые признаки заметили бы.

За последнюю неделю, после ареста Надежды Савченко политики и эксперты выдвигали различные версии - от вербовки российскими спецслужбами во время заключения в России до ее связей с кумом Путина Виктором Медведчуком.

Журналисты проанализировали вероятность вербовки Савченко во время ее заключения в России, об этом сообщается в сюжете ТСН.

Блогер Денис Казанский заметил, что двенадцать лет назад Надежда в Харькове участвовала в военно-патриотической игре, организованной движением СВІМ (Система воєнізованих ігор молоді). Почетным президентом организации СВІМ является Игорь Шурма.

Игорь Шурма с 1999 года является активным членом партии СДПУ(о) Виктора Медведчука.В 2014 году Шурма стал депутатом Верховной Рады от Оппозиционного блока. Его называют "человеком Медведчука".

Блогеру показалось подозрительным что Савченко и "человек Медведчука" еще 12 лет назад имели общие интересы, однако сам Шурма эти предположения отвергает.

В то же время Савченко неоднократно заявляла, что Медведчука уважает, но ни разу с ним не встречалась. С ним контактировала ее сестра Вера.

Читайте такжеСавченко заявила, что она и Рубан не могли совершить государственный переворот

Адвокат Марк Фейгин считает, что эти контакты, конечно, могли привести к общему сотрудничеству, однако убежден, что в России Савченко не завербовали российские спецслужбы.

"Я убежден что этого не было... Любые признаки какого-то оперативного вмешательства мы бы обнаружили", - заявил он.

Валентин Лихолит (экс-боец батальйона "Айдар"), который познакомился с Савченко на еще Майдане, говорит, что Савченко после возвращения из России стала более агрессивной, но она не завербована.

"Была ошибка, что когда она вернулась из плена с ней никто не поработал. Это промах СБУ и МВД, промах и Минздрава", - считает он.

Контрразведчик СБУ Александр Скибинецкий считает, что Савченко на роль агента не подходит - но она хороший объект для манипуляций.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун утверждает, что у народного депутата Надежды Савченко есть и всегда были мощные покровители в верхушке украинской власти, которые решали все ее проблемы.