Общественному вещанию в Украине грозит закрытие из-за нехватки денег - СМИ

"Национальная общественная телерадиокомпания Украины" может прекратить вещание уже летом. Причина - финансовая зависимость от правительства, которое внесло в бюджет лишь половину необходимых средств.

Общественное вещание, которое несколько лет создавалось в Украине вопреки многим перепонам и только год назад начало полноценно функционировать, в течение следующих месяцев может прекратить работу.

Правительство заложило в бюджет 2018 году на функционирование ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) лишь 50 процентов от того, что предусмотрено законом. Поэтому деньги заканчиваются, пишет DW.

По закону об Общественном телевидении и радиовещании государство должно обеспечивать надлежащее финансирование НОТУ. Закон требует, чтобы в госбюджете отдельной строкой были указаны средства для Общественного вещателя. Причем сумма должна соответствовать 0,2 процента расходов общего фонда госбюджета Украины за предыдущий год. То есть в 2018 году НОТУ должна получить 1 миллиард 539 миллионов гривен (53 миллиона долларов). Зато по факту правительство заложило в бюджет лишь 776 миллионов гривен (27 миллионов долларов).

"Вследствие такого финансирования НОТУ будет вынуждена уже в апреле остановить трансляцию всех без исключения аналоговых передатчиков, а также значительного количества цифровых и спутниковых. По производству контента, то теперь это даже не 3 процента, а 0,45 процента на производство собственного продукта", - констатировал председатель правления НОТУ Зураб Аласания.

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"Очень много всего было сделано, но все те достижения будут ни к чему, если исчезнет сигнал. В ситуации, которая сложится, вынуждены будем констатировать, что реформа не состоялась, Общественного в Украине нет и мы присоединимся к странам, где телевидение контролируется государством", - заявила председатель Наблюдательного совета ПАО "НОТУ" Татьяна Лебедева.

В Наблюдательном совете не исключают, что недофинансирование является искусственным, чтобы сделать Общественное вещание снова зависимым от государственной власти, как это было раньше. Ведь сейчас, согласно уставу НОТУ, государственные органы не имеют права вмешиваться в программную политику компании.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает, что финансовые потребности Общественного вещателя будут обеспечены на сто процентов. Об этом он сказал на обсуждении отчета правительства за 2017 год с региональными СМИ. Зато пока его обещания не трансформировались в любые действия - даже в рамках правительственных инициатив.

Эксперты проекта Совета Европы "Укрепление свободы СМИ и создания системы Общественного вещания в Украине" подготовили рекомендации по совершенствованию модели финансирования общественного вещателя. Главная из них - за благо, получать честную непредвзятую информацию должны платить те, кто пользуется этим благом. Итак, все, кто смотрит телевидение или слушает радио, должны оплачивать услуги общественного вещателя.

Оптимальным доходом для НОТУ, по мнению экспертов Совета Европы, может быть закрепление за вещателем доли от рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.

Пока нет конкретного целевого получателя средств от рентной платы. Они просто попадают в общий госбюджет и распределяются на любого по плану правительства. Анализ фактических показателей доходов госбюджета Украины от ренты за пользование радиочастотным ресурсом в 2012-2017 годах показывает, что рентная плата за год составляет от 1,5 до 3 миллиардов гривен.

Зато, судя по заявлениям политиков из рядов правительственной коалиции, предложения экспертов Совета Европы во властных кругах наталкиваются на сопротивление. В частности, депутат Верховной Рады от фракции БПП Владислав Севрюков, комментируя на круглом столе озвученные Юрием Джигарем предложения, назвал самым оптимальным существующий статус-кво: финансирование через "отдельную строку" госбюджета. На размер этой бюджетной статьи, как показала нынешняя практика, власть хочет и может влиять.