Тимошенко: как говорил Винни-Пух, это «вж-ж-ж» неспроста

Премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что созданный Президентом Конституционный совет будет работать предвзято из-за включения в его состав политиков и “карманных юристов”.

Такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала в интервью еженедельнику “Зеркало недели” (№8 от 1-7 марта 2008 года).

“По моему мнению, в определенной степени неосмотрительно забивать Конституционный совет чистыми политиками и карманными юристами. Ведь уже сейчас, только глядя на их фамилии, можно абсолютно точно спрогнозировать, за что они будут выступать и какую именно модель будут поддерживать. В итоге мы получим постоянное перетягивание лоскутного одеяла полномочий с одной стороны на другой. Консенсус в таком совете невозможен”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время лидер БЮТ выступает за создание “настоящего совета деполитизированного конституционализма”, который будет выполнять функции центрального координирующего органа по вопросам конституционной реформы. По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, «в этом органе должен заседать преимущественно профессиональный конституционализм, партийные симпатии которого обществу не известны и, по большому счету, не интересны».

“Мне кажется, что главная ценность образованного органа - актуализация самой необходимости конституционных изменений. Уже само его наличие готовит общество к пониманию необходимости новой Конституции. Как говорил Винни-Пух, «это «вж-ж-ж» неспроста». Если орган образован - следовательно, есть и проблема, которую нужно решить. К тому же, это просто находка для журналистов. Можно брать список членов Конституционного совета и приглашать всех на дискуссию по поводу новой Конституции. А то ведь до сих пор за все эфиры по вопросам Основного Закона отчитывался, по-видимому, только Михаил СИРОТА”, - добавила глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2007 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом образовал Национальный конституционный совет.

Согласно документу, на Национальный конституционный совет возложена подготовка концепции системного обновления конституционного регулирования общественных отношений в Украине и проекта новой редакции Конституции Украины.

Национальный конституционный совет возглавляет Президент Украины.

18 февраля 2008 года В.ЮЩЕНКО своим указом утвердил персональный состав НКС в количестве 97 человек.