Воздух прогреется до +31 градуса.

Во вторник, 13 июля, в Киеве ожидается сухая и жаркая погода. Без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня ожидается малооблачная погода. Температура ночью составит +19 градусов, днем столбики термометров подскочат до +31 градуса.

Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Ветер в течение дня будет несколько раз менять свое направление, его скорость составит 0,5 - 3,3 м/с.

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Автор: Екатерина Лиманская