Вторник в Киеве будет сухим и жарким / фото УНИАН (Виктор Ковальчук)
Во вторник, 13 июля, в Киеве ожидается сухая и жаркая погода. Без осадков.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня ожидается малооблачная погода. Температура ночью составит +19 градусов, днем столбики термометров подскочат до +31 градуса.
Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
Ветер в течение дня будет несколько раз менять свое направление, его скорость составит 0,5 - 3,3 м/с.
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