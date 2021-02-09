Наметет до 20 сантиметров снега: в Киеве ожидаются метели

Киевлян предупреждают, что сложные погодные условия сохранятся в течение всей недели.

В Киеве прогнозируют метели / фото УНИАН

В Киеве 11-12 февраля ожидается понижение температуры, значительный снег, метели и снежные заносы.

Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация со ссылкой на Укргидрометцентр.

«Днем 11 февраля и ночью 12 февраля, по прогнозам синоптиков, значительный снег и мокрый снег (прирост снега 10-20 см), налипание мокрого снега. А также порывы ветра 15-20 м/с, метели; на дорогах снежные заносы», - говорится в сообщении.

Кроме того, 12 февраля ожидается понижение температуры: ночью до 10-12° мороза, днем до 8-10° мороза.

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Завтра, 10 февраля, на дорогах столицы ожидается гололедица (І уровень опасности, желтый).

Городские власти подчеркивает, что в течение всей недели сохранятся сложные погодные условия. Киевлян просят при возможности воздержаться от поездок на собственных авто и отдать предпочтение общественному транспорту.

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