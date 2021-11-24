В четверг, 25 ноября, в Киеве ожидается ясная и безоблачная погода, однако все равно будет холодно.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, ночью столбики термометров опустятся до 0°, а днем воздух прогреется лишь до +5°. Без осадков.
Добавит прохлады ветер юго-западного и южного направлений, который будет дуть со скоростью до 4,9 м/с.
Атмосферное давление ожидается на уровне 478-452 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине 25 ноября
Во Львове в четверг будет ясно и безоблачно. Ночью 0°, днем +6°.
В Луцке - ясно и безоблачно, ночью 0°, днем +5°.
В Ривне в четверг ожидается ясная и безоблачная погода, ночью -1°, днем +5°.
В Тернополе 25 ноября ночью будет -2°, днем +4°, ясно и безоблачно.
В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью -2°, днем +4°.
В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +6°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +3°...+7°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью -2°, днем +5°.
В Виннице будет -1°...+5°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг будет ночью 0°, днем +5°, практически безоблачно.
В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью -2°, днем +5°.
В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +4°, ясно и безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -4°...+4°.
В Одессе 25 ноября - пасмурно, температура ночью +6°, днем +8°.
В Херсоне в четверг ночью -2°, днем +6°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°.
В Запорожье температура ночью -4°, днем +4°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит -4°...+3°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -5°, днем +3°.
В Днепре завтра температура ночью будет -4°, днем +4°,небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, -3°...+5°.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью -7°, днем +4°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -7°, днем +4°.