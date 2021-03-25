В Карпатах установилась ясная погода, температура повысилась до -15° (фото)
Спасатели предупреждают об опасности схода лавин.
Сегодня, 25 марта, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Синоптик предупредила о непогоде: на Украину надвигаются снегопады и штормовой ветер
Таким погодным условиям предоставлен 3 уровень опасности.
В то же время, по сообщению Черногорского горного поисково-спасательного поста на горе Поп Иван Черногорский - ясно, ветер северный 9-10 м/с. Температура воздуха -15°.
Прогноз погоды в Украине на 25 марта: данные погоды УНИАН
В четверг, 25 марта, в западных, северных и части центральных областей ожидается теплая малооблачная погода, температура повысится до +8°. На остальной территории температура упадет до +1°, будет пасмурно, ожидается мокрый снег. Местами пройдут ливни.
В Киеве малооблачно, температура воздуха ночью -1°, днем +6°.
Во Львове в четверг ожидается переменная облачность, ночью -1°, днем +7°.
В Одессе 25 марта - мокрый снег с дождем, температура ночью 0°, днем +3°.
- Винница+6°... -2°
- Днепр+2°... -1°
- Донецк+2°... -1°
- Житомир+7°... -2°
- Запорожье+2°... 0°
- Ивано-Франковск+8°... -1°
- Киев+7°... -1°
- Кропивницкий+2°... -3°
- Луганск+2°... 0°
- Луцк+9°... +1°
- Львов+7°... -1°
- Николаев+3°... 0°
- Одесса+4°... +1°
- Полтава+6°... -3°
- Ровно+7°... -1°
- Симферополь+1°... -2°
- Сумы+6°... -2°
- Тернополь+6°... -2°
- Харьков+7°... -2°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий+6°... -2°
- Черкассы+5°... -2°
- Чернигов+8°... -2°
- Черновцы+7°... -3°