В Карпатах установилась ясная погода, температура повысилась до -15° (фото)

Спасатели предупреждают об опасности схода лавин.

На Черной горе установилась ясная погода / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сегодня, 25 марта, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Таким погодным условиям предоставлен 3 уровень опасности.

В то же время, по сообщению Черногорского горного поисково-спасательного поста на горе Поп Иван Черногорский - ясно, ветер северный 9-10 м/с. Температура воздуха -15°.

Прогноз погоды в Украине на 25 марта: данные погоды УНИАН

В четверг, 25 марта, в западных, северных и части центральных областей ожидается теплая малооблачная погода, температура повысится до +8°. На остальной территории температура упадет до +1°, будет пасмурно, ожидается мокрый снег. Местами пройдут ливни.

В Киеве малооблачно, температура воздуха ночью -1°, днем +6°.

Во Львове в четверг ожидается переменная облачность, ночью -1°, днем +7°.

В Одессе 25 марта - мокрый снег с дождем, температура ночью 0°, днем +3°.