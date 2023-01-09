Непогода обойдет стороной лишь несколько областей на западе Украины.

Во вторник, 10 января, почти по всей Украине ожидается сильный ветер. Из-за непогоды объявили штормовое предупреждение.

"10 января в Украине, кроме большинства западных областей, порывы ветра 15-20 м/с", - предупредили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, I уровень опасности объявлен повсеместно, кроме таких областей:

Видео дня

Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

В Украине ожидается изменение погоды

О том, что в ближайшие дни в Украине будет ветрено, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, сильный ветер у нас в стране ожидается 10 и 11 января.

Впоследствии, по ее данным, ожидается перемена погоды. 13-14 числа в Украину придет воздушная масса из Атлантики - ожидается потепление.

Вас также могут заинтересовать новости: