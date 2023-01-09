Во вторник, 10 января, почти по всей Украине ожидается сильный ветер. Из-за непогоды объявили штормовое предупреждение.
"10 января в Украине, кроме большинства западных областей, порывы ветра 15-20 м/с", - предупредили в Укргидрометцентре.
По данным синоптиков, I уровень опасности объявлен повсеместно, кроме таких областей:
Видео дня
- Волынская;
- Ривненская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.
В Украине ожидается изменение погоды
О том, что в ближайшие дни в Украине будет ветрено, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, сильный ветер у нас в стране ожидается 10 и 11 января.
Впоследствии, по ее данным, ожидается перемена погоды. 13-14 числа в Украину придет воздушная масса из Атлантики - ожидается потепление.