Только 5 августа в Киеве будет сухо.

В ближайшие дни в Киеве будет идти дождь. В понедельник, 5 августа, ожидается небольшая передышка, а затем осадки снова начнутся. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Синоптики объяснили, что в течение выходных через территорию Украины будет проходить циклон с юго-запада, поэтому и по Киевской области 3 и 4 августа ожидается более облачная и свежая погода с кратковременными дождями и отдельными грозами.

"В понедельник циклон уже отойдет в восточном направлении, поэтому и осадки прекратятся, однако со вторника очередные атмосферные фронты снова принесут облака и дожди в столичный регион", - сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киеве - прогноз на 3 августа

В субботу на Киевщине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер будет преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура по области +20°...+25°, а в Киеве столбики термометров покажут +22°...+24°.

Циклон несет в Украину дожди - что известно

На выходных погоду в Украине будет определять циклон с юго-запада. Из-за него облачность станет бельшою, температура несколько снизится и в большинстве областей пройдут дожди с грозами.

В частности, 3 августа осадки ожидаются повсеместно, кроме востока и юго-востока, а 4 августа уже в большинстве областей пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

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