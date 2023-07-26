Редкое явление представляет собой два "солнца" на небосводе.

Два ярко-желтых "солнца" появились в небе над юго-западным Китаем, сбивая с толку местных жителей. Об этом сообщает Independent.

Как сообщается, несколько дней назад велосипедист из Чэнду, провинция Сычуань, записал загадочное зрелище на видео.

Оба "солнца" на видео расположены друг под другом. Они кажутся идеально круглой формы и ярко-желтого цвета, при этом нижнее солнце немного меньше верхнего.

Хотя это не первый случай, когда двойное изображение солнца было замечено, ученым еще многое предстоит узнать об этом странном явлении. Астрономы предполагают, что это, скорее всего, является случаем редкого миража.

Необычные природные явления в Украине

В начале июня в Киеве уникальное природное явление - настоящий водяной смерч. Это произошло на озере Вербное на Оболони недалеко от парка "Наталка". А в начале июля над столицей перед заходом солнца и грозой на несколько минут появилась радуга. Она напоминала "радужное облако", что является редким горным феноменом.

Украинским полярникам в Антарктике также посчастливилось заснять редкое явление на воде - блинчатый лед. Он представляет собой округлые куски льда на поверхности воды.

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