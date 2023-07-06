А самая холодная погода ожидается в западной части.

На Ивана Купала, 7 июля, кое-где в Украине температура будет подниматься до почти +40 градусов. В то же время на севере ожидается снижение температуры. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"В пятницу сильная жара на юге, юго-востоке Украины удержится - ожидается +33...+39 градусов!"- предупредила синоптик.

По ее словам, интересной будет термическая ситуация и в центральной части: на Днепропетровщине еще разогреет до +33...+35 градусов, а в Винницкой области температура упадет до +26 градусов. На остальной территории центра будет наблюдаться +29...+33 градуса.

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В восточных областях столбики термометров покажут +30...+35 градусов.

"В северных областях жара ослабнет - наконец-то! До +24...+28 градусов, только на Сумщине еще попечет до +32 градусов", - порадовала синоптик.

А самая прохладная погода, по ее данным, ожидается завтра в западной части, где будет +22...+27 градусов.

"В дальнейшем, 8-9 июля, жара постепенно спадет повсюду в Украине", - прогнозирует Наталья Диденко.

На 7 июля почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение. Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что повсеместно, кроме восточных областей, будут грозы, днем в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

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