В ожидании снега: "Киевавтодор" подготовил более 400 единиц спецтехники

Столичные дороги и тротуары будут обрабатывать специальными материалами.

В среду в Киеве будет идти мокрый снег / УНИАН

В Киеве в среду после обеда ожидают дождь с мокрым снегом, вечером пройдет мокрый снег.

Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.

Как отметили в КГГА со ссылкой на "Киевавтодор", чтобы не допустить гололеда столичные дороги и тротуары будут обрабатывать посыпальными материалами.

"В "Киевавтодоре" подготовлено 418 единиц снегоуборочной техники. Вся техника "Киевавтодора" готова к усилению снегопадов", - говорится в сообщении.

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Водителям напоминают, что в условиях осложнения погодных условий рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок на личном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Пешеходам посоветовали двигаться по тротуарам осторожно, переходить дорогу только в предусмотренных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 22 января, в Киеве будет облачно и пройдет мокрый снег, температура до +3°.