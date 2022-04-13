Известные актрисы Лили Коллинз и Эшли Парк решили оригинально поддержать Украину в войне, которую на нашей территории развязала Россия.
Девушки решили объединиться и появились на одном из мероприятий в сине-желтых образах, которые символизируют флаг Украины.
Лили Коллинз позировала в голубом костюме с мини-юбкой и пиджаком, под который надела телесную майку. А вот Эшли Парк подобрала желтый аутфит с топом и юбкой длины миди. "Изюминкой" ее наряда стали дырки на одежде, сквозь которые просвечивалось ее тело.
Напомним, войска РФ ворвались в Украину рано утром 24 февраля.
Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, наносил удары по Киеву, Мариуполю, Харькову, Херсону, Чернигову, Сумах и Николаеву.
Ранее УНИАН сообщал, что голливудский актер и режиссер Шон Пенн заявил о намерении вернуться в Украину и воевать против России.