Актер готов взять в руки оружие.

Американский актер Шон Пенн неоднократно поддерживал Украину в войне, которую на нашей территории развязала Россия. Сейчас он помогает украинским переселенцам, но не против приехать в Украину, чтобы вместе с военными защищать нашу страну от российских оккупантов.

Об этом сообщает Hollywood Authentic.

"Я намерен вернуться в Украину. Но я не идиот, я не уверен, могу ли что-либо предложить. Я не трачу время на сообщения президенту или его сотрудникам, пока они в осаде. Я бы, пожалуй, отправил одно сообщение через начальника штаба. "Вот то, что я хочу сделать, что, на мой взгляд, было бы ценным. Вы должны ответить мне: не приезжайте, либо приезжайте и делайте то, что планируете, либо же приезжайте, но вот где вы можете быть полезнее", – сказал актер.

Он добавил, что не покидал бы Украину, если бы в его руках была винтовка. Отметим, в начале февраля он приезжал в Украину, чтобы снять документальный фильм, но вынужден был покинуть нашу страны из-за угрозы жизни.

Напомним, ранее Шон Пенн призывал дать слово Владимиру Зеленскому на премии "Оскар".

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