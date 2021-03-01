Звезды выбрали платья известных брендов.

78-я церемония награждения "Золотой глобус - 2021" прошла в режиме онлайн. При этом организаторам все же удалось устроить красную дорожку, на которую пришли часть звездных гостей.

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Актриса Синтия Эриво пришла на красную дорожку в зеленом платье от Valentino. Дополнила она его высокими перчатками. Стоит отметить, что образ получился достаточно необычным, ведь само платье нестандартного кроя.

Американо-британо-аргентинская актриса и модель Аня Тейлор-Джой показала роскошное изумрудное платье в пол. Оно сделано с глубоким декольте и пышным шлейфом. Также звездная блондинка надела лодочки на высоком каблуке в тон платья.

Кейт Хадсон продемонстрировала на красной дорожке черное приталенное платье с корсетом и пышными рукавами. Интересно, что корсет украшен поясом и золотистыми узорами. Такое платье можно найти в коллекциях Louis Vuitton.

Джейми Ли Кертис пришла в желтом платье длины макси. Оно выполнено с пышными рукавами и глубоким декольте. В целом смотрится оно очень женственно и ярко.

Виола Дэвис стала ярким пятном на красной дорожке. Ведь она подобрала платье-рыбку с разноцветным принтом, который напоминает окрас павлина. А особенностью платья является то, что оно на одно плечо.

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Автор: Диана Могилевич