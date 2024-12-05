Зимние платья 2025: с чем их сочетать, чтобы было тепло и стильно

Сочетая зимние платья с правильной обувью, верхней одеждой и аксессуарами, вы можете создать стильный и теплый образ.

Зима — это время, когда хочется чувствовать себя уютно, но при этом выглядеть модно. Зимние платья — идеальная основа для стильного и теплого образа, если правильно подобрать аксессуары и верхнюю одежду.

Обувь

Идеальный выбор для длинных вязаных или шерстяных платьев - высокие сапоги. Они не только согреют, но и добавят изысканности. Ботфорты отлично подходят к платьям миди и мини, создавая эффектный и сексуальный образ. Грубые ботинки - модный тренд для повседневного стиля. Они придают расслабленности и хорошо сочетаются с платьями-свитерами.

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Колготки

Плотные колготки - обязательный элемент зимнего гардероба. Отдавайте предпочтение моделям с плотностью 80 den и выше. Черные, серые или коричневые колготки гармонично впишутся в любой образ. А вот текстурные модели, например, с узорами, сеткой или мелкими принтами, добавят образу оригинальности.

Верхняя одежда

Длинное пальто - универсальное решение для платьев любой длины. Выберите модель прямого кроя или в стиле оверсайз, чтобы подчеркнуть утонченность. Дубленка в сочетании с платьем создаст уютный, но стильный "лук". Она отлично подходит к вязаным и шерстяным моделям.

Аксессуары

Широкий пояс, например, добавит акцент на талии и сделает силуэт более женственным, особенно если платье свободного кроя. А вот объемные шарфы не только согреют, но и станут стильным акцентом. Выбирайте шарфы из шерсти или кашемира. Не забывайте и о перчатках. Длинные кожаные или вязанные модели добавят элегантности и завершат зимний образ.

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