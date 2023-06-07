Первая леди восхитила фанов новым образом.

Первая леди Украины посетила Харьков. Елена Зеленская, в частности, стала участницей круглого стола, на котором обсуждалось внедрение семейных форм воспитания.

Для мероприятия она выбрала стильный "лук". Зеленская примерила сдержанный черный брючный костюм. Свой образ она дополнила блузой, пояском на талии, лоферами и необычным ожерельем.

Украшение с прозрачными шариками отражало свет от блузы и костюма. Для этого "аутфита" Зеленская убрала волосы от лица. Она сделала тугую "гульку" со своим "классическим" асимметричным пробором.

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Первая леди также дополнила образ обручальным кольцом, зеленоватыми серьгами и сдержанным макияжем. Зеленская сделала акцент на глазах, а губы накрасила нюдовой помадой.

Когда же Зеленская посетила земельный участок, на котором будут строить дом для жителей Купянского района, она спрятала глаза от солнца. Первая леди примерила черные очки, которые удачно подчеркнули ее стильный "лук".

Жена президента уже не впервые появляется на публике в брючных костюмах. Напомним, ранее Зеленская появилась на столичном вокзале и восхитила новым "аутфитом".

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