Для открытия детской зоны первая леди выбрала сдержанный брючный образ.

Елена Зеленская восхитила фанов новым "аутфитом". Первая леди Украины посетила открытие крупнейшего в стране публичного образовательно-развлекательно-спортивного пространства "Дитяча точка Спільно".

Это пространство появилось на железнодорожном вокзале Киева. Для открытия безбарьерного места для детей, где они смогут отдохнуть и поиграть, Зеленская выбрала сдержанный брючный "лук".

Так, первая леди примерила изумрудную рубашку с классическим воротничком и темно-горчичные зауженные брюки. Свой образ Зеленская дополнила туфлями с острым носом и на невысоких каблуках.

Видео дня

Зеленская сделала свою уже "классическую" прическу - легкие локоны и асимметричный пробор. Первая леди выбрала легкий макияж с серыми оттенками теней. От помады или карандаша для губ она отказалась. Аксессуаров было немного, Зеленская примерила серьги серебристого цвета.

"Особенно важно, что это пространство безбарьерное, потому что именно такой должна отстраиваться страна. После пережитого на войне и у детей, и у взрослых потребностей станет больше. И самая первая из них - потребность в удобной, бесстрессовой жизни", - прокомментировала открытие пространства супруга президента.

Елена Зеленская удивила "неделовым луком". Она посетила художественную выставку в нетипичной для себя обуви.

Вас также могут заинтересовать новости: