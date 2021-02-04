Юлия Левочкина знает толк в модных трендах.

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина пришла в Верховную Раду в ультрамодном образе.

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Депутат надела гольф горчичного цвета. Наверх она накинула удлиненное платье-жакет, подол которого украшен рюшами. Также платье украшено множеством птичек.

Интересно, что такой принт сейчас в тренде. Поэтому Левочкину можно считать одной из самых модных депутатов в Верховной Раде.

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Автор: Диана Могилевич