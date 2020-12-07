Холода негативно влияют на кожу головы и на волосы.

Волосы страдают от перепадов температуры. Поэтому зимой обязательно нужно носить шапку.

Об этом рассказала трихолог Лариса Пономаренко в эксклюзивном интервью УНИАН.

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По словам специалиста, зимой страдают и сами волосы, и кожа головы. Происходит спазм сосудов кожи головы, что может вызвать выпадение волос. Сами волосы могут стать сухими и ломкими. Зимой нужно не только носить головной убор, но и прятать волосы.

Это связан с влажностью, высокой и низкой температурой. Все это негативно влияет на волосы.

"Нашим волосам обязательно нужна защита маслами, которые обволакивают и защищают волосы от потери влаги. При этом ни в коем случае нельзя использовать кокосовое масло, которое сейчас массово рекламируют. Особенно его нельзя наносить на сухие волосы. Разве что в гидролизованной форме", - добавила Пономаренко.

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Автор: Диана Могилевич