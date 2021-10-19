Соня Евдокименко выбрала синий оверсайз костюм.

Модель Соня Евдокименко, которую назвали в честь знаменитой бабушки, певицы Софии Ротару, прогулялась по Нью-Йорку в стильном синем костюме.

Девушка подобрала одежду свободного кроя, дополнила ее голубой водолазкой. Также она надела белые кеды и добавила украшения в виде модных цепей и часов. Отметим, что Соня обладает изысканным чувством стиля. Каждый ее выход достоин внимания, а образы - подражания.

"Будем вдохновляться! Поделитесь своей любимой цитатой", - подписала фото Соня и добавила белое "сердечко".

"Принцесса, неземная, святая святых, счастливая, золотая", "Великолепная", "Вау, какая красивая", "Классный костюм", "Костюм моей мечты", "Шикарно все - костюм, сочетание цветов и главное - девушка", - пишут фаны в комментариях под фото.

Напомним, ранее Соня Евдокименко показала, как нежится в постели.

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Соня Евдокименко - украинская певица и модель, а также внучка известной певицы Софии Ротару. Ее подругой детства была Соня Киперман, дочь певицы Веры Брежневой.

Также она с подросткового возраста участвовала в показах, снималась для глянцев. Специалисты сравнивали Соню с юной Синди Кроуфоррд, пророча девушке блестящую карьеру модели.

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Автор: Диана Могилевич