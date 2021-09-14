Соня Евдокименко обнародовала в Instagram утреннюю фотографию.

Внучка украинской певицы Софии Ротару, 20-летняя Соня Евдокименко, порадовала поклонников очередным нежным снимком.

На фото девушка лежит в кровати, прикрывая одной рукой лицо от солнца. Также рядом с ней лежит красивенный букет из розовых гортензий. Соня решила не подписывать кадр, а просто оставила "сердечко".

"Красивая", "Нежная", "Огонь", "Люблю тебя", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, недавно Соня снялась в мини-фотосессии на балконе. Девушка позировала в одном халатике, под которое не надела нижнее белье. Стоит отметить, что все фотографии 20-летней Евдокименко набирают много лайков, а также поклонники активно комментируют их. Кто-то отмечает, что у Сони хорошее чувство стиля, а кто-то просто восторгается красивой внешностью девушки.

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Соня Евдокименко - украинская певица и модель, а также внучка известной певицы Софии Ротару. Ее подругой детства была Соня Киперман, дочь певицы Веры Брежневой.

Также она с подросткового возраста участвовала в показах, снималась для глянцев. Специалисты сравнивали Соню с юной Синди Кроуфоррд, пророча девушке блестящую карьеру модели.

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Автор: Диана Могилевич