Расчески для волос появились более десяти тысяч лет назад. Ранее расчески были доступны лишь богатым женщинам из богатых аристократических семей. Гребни украшали драгоценными камнями и фигурками и использовали в качестве аксессуара. Сейчас это приспособление доступно любому человеку, а широкий ассортимент позволяет выбрать инструмент для любого типа волос.
Типы расчесок по предназначению
Разные типы расчесок применяются для разных целей.
- Классические расчески - для повседневного расчесывания.
- Массажные расчески - ухаживают за волосами, массируют кожи головы.
- Расчески для укладки волос - различные брашинги, которые позволяют создать красивые локоны или наоборот - выпрямить волосы.
- Расчески для пробора.
- Расчески для распутывания волос.
- Фен-расчески - электрические расчески с подачей горячего воздуха.
Подробно о видах расчесок
Расческа-гребень
Гребень - это плоская небольшая расческа, как правило, сделанная из пластика. Может иметь ручку или тонкую спицу для создания пробора. Гребень незаменим при стрижке, подравнивании кончиков, создании начесов и равномерном нанесении красок, бальзамов, масок и укладочных средств.
Гребень с редкими зубьями используется для распутывания волос и для ежедневного расчесывания толстых, длинных и густых волос. Гребень с частыми зубчиками используют для короткой стрижки с редкими тонкими волосами.
Массажные расчески
Массажная расческа имеет длинную ручку и широкое основание. На краях зубчиков обычно есть круглые шарики, которые массируют кожу головы и не травмируют её. Массажные расчески универсальны и подходят для ежедневного расчесывания.
Для расчесывания влажных прядей стоит выбирать расческу без круглых шариков на зубцах. Если у вас тонкие волосы, то зубцы должны быть частыми, а для густых волос выбирайте инструмент с редкими зубцами. Массажные расчески собирают много волос и подкожного сала, поэтому каждые 2 недели их нужно мыть с шампунем и очищать от остатков волос.
Прямоугольная расческа подойдет для прямых волос. Овальная расческа - для слегка вьющихся и кудрявых. Узкую расческу используют для создания объёма.
Расческа-брашинг
Раческа-брашинг имеет цилиндрическую форму и ряд зубчиков по всей длине. Используется для создания укладок и накручивания локонов. Для этого прядь волос наматывают на расческу, осторожно ведут расческу вниз к коничкам, а над ней держат фен. Щетинки брашинга подкручивают корни, а фен закрепляет форму и позволяет ей держатся.
Узкие расчески-брашинг используются для коротких волос и маленьких локонов. Чем длиннее волосы и крупнее локоны, тем шире брашинг нужно выбирать.
Туннельная расческа
Туннельная расческа также используется для укладки вместе с феном. Она имеет прорези между рядами, которые выпускают горячий воздух и не перегревают волосы. Хорошо подходит для создания локонов и укладывания челки, но совершенно не годится для ежедневного использования.
Скелетная расческа
Скелетная расческа имеет зубчики с обеих рядов и отверстия для циркуляции воздуха. Подходит для создания быстрой слегка небрежной прически и создания объёма у корней. Не подходит для накручивания аккуратных упругих прядей.
Расческа для распутывания волос
Расчески с короткими зубчиками используются для бережного распутывания волос (в том числе и мокрых) и аккуратного расчесывания. Можно использовать для повседневного ухода. Плохо справляются с очень густыми волосами.
Комбинированный гребень
Универсальный гребень для любого типа волос имеет как частые, так и редкие зубчики. Можно расчесывать любые волосы.
Как выбрать расческу для своего типа волос
Для густых волос подходят массажные щётки с толстыми редкими зубцами, для тонких – гребни с частыми зубьями. Сухие, поврежденные и окрашенные волосы бережно распутает силиконовый гребень. Для кудрявых волос оптимальными являются варианты с редкими и длинным зубчиками, которые противостоят запутыванию. Старайтесь выбирать деревянные инструменты, а вот от металлических расчёсок лучше отказаться всем.
Как правильно расчесывать волосы
Расчёсывайте волосы от кончиков к корням. Сначала аккуратно распутайте концы, а затем поднимайтесь вверх, придерживая пряди рукой. Если волосы запутались - не дерите их, а спокойно и аккуратно расчешите. Для запутывающихся волос можно купить специальный спрей для легкого расчесывания.
Читайте также о красоте:
- Модная обувь зима 2020-2021: новинки и тренды (фото)
- Маски для жирных волос: топ-3 рецепта
- Модные мужские стрижки 2020-2021: самые стильные прически для мужчин (фото)
- Красивый маникюр гель-лаком дома: понятная пошаговая инструкция с фото
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram