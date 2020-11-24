Красота волос и аккуратность укладки во многом зависят от правильно подобранной расчески.

Расчески для волос появились более десяти тысяч лет назад. Ранее расчески были доступны лишь богатым женщинам из богатых аристократических семей. Гребни украшали драгоценными камнями и фигурками и использовали в качестве аксессуара. Сейчас это приспособление доступно любому человеку, а широкий ассортимент позволяет выбрать инструмент для любого типа волос.

Типы расчесок по предназначению

Разные типы расчесок применяются для разных целей.

Классические расчески - для повседневного расчесывания.

- для повседневного расчесывания. Массажные расчески - ухаживают за волосами, массируют кожи головы.

- ухаживают за волосами, массируют кожи головы. Расчески для укладки волос - различные брашинги, которые позволяют создать красивые локоны или наоборот - выпрямить волосы.

- различные брашинги, которые позволяют создать красивые локоны или наоборот - выпрямить волосы. Расчески для пробора .

. Расчески для распутывания волос .

. Фен-расчески - электрические расчески с подачей горячего воздуха.

Подробно о видах расчесок

Расческа-гребень

Гребень - это плоская небольшая расческа, как правило, сделанная из пластика. Может иметь ручку или тонкую спицу для создания пробора. Гребень незаменим при стрижке, подравнивании кончиков, создании начесов и равномерном нанесении красок, бальзамов, масок и укладочных средств.

Гребень с редкими зубьями используется для распутывания волос и для ежедневного расчесывания толстых, длинных и густых волос. Гребень с частыми зубчиками используют для короткой стрижки с редкими тонкими волосами.

Массажные расчески

Массажная расческа имеет длинную ручку и широкое основание. На краях зубчиков обычно есть круглые шарики, которые массируют кожу головы и не травмируют её. Массажные расчески универсальны и подходят для ежедневного расчесывания.

Для расчесывания влажных прядей стоит выбирать расческу без круглых шариков на зубцах. Если у вас тонкие волосы, то зубцы должны быть частыми, а для густых волос выбирайте инструмент с редкими зубцами. Массажные расчески собирают много волос и подкожного сала, поэтому каждые 2 недели их нужно мыть с шампунем и очищать от остатков волос.

Прямоугольная расческа подойдет для прямых волос. Овальная расческа - для слегка вьющихся и кудрявых. Узкую расческу используют для создания объёма.

Расческа-брашинг

Раческа-брашинг имеет цилиндрическую форму и ряд зубчиков по всей длине. Используется для создания укладок и накручивания локонов. Для этого прядь волос наматывают на расческу, осторожно ведут расческу вниз к коничкам, а над ней держат фен. Щетинки брашинга подкручивают корни, а фен закрепляет форму и позволяет ей держатся.

Узкие расчески-брашинг используются для коротких волос и маленьких локонов. Чем длиннее волосы и крупнее локоны, тем шире брашинг нужно выбирать.

Туннельная расческа

Туннельная расческа также используется для укладки вместе с феном. Она имеет прорези между рядами, которые выпускают горячий воздух и не перегревают волосы. Хорошо подходит для создания локонов и укладывания челки, но совершенно не годится для ежедневного использования.

Скелетная расческа

Скелетная расческа имеет зубчики с обеих рядов и отверстия для циркуляции воздуха. Подходит для создания быстрой слегка небрежной прически и создания объёма у корней. Не подходит для накручивания аккуратных упругих прядей.

Расческа для распутывания волос

Расчески с короткими зубчиками используются для бережного распутывания волос (в том числе и мокрых) и аккуратного расчесывания. Можно использовать для повседневного ухода. Плохо справляются с очень густыми волосами.

Комбинированный гребень

Универсальный гребень для любого типа волос имеет как частые, так и редкие зубчики. Можно расчесывать любые волосы.

Как выбрать расческу для своего типа волос

Для густых волос подходят массажные щётки с толстыми редкими зубцами, для тонких – гребни с частыми зубьями. Сухие, поврежденные и окрашенные волосы бережно распутает силиконовый гребень. Для кудрявых волос оптимальными являются варианты с редкими и длинным зубчиками, которые противостоят запутыванию. Старайтесь выбирать деревянные инструменты, а вот от металлических расчёсок лучше отказаться всем.

Как правильно расчесывать волосы

Расчёсывайте волосы от кончиков к корням. Сначала аккуратно распутайте концы, а затем поднимайтесь вверх, придерживая пряди рукой. Если волосы запутались - не дерите их, а спокойно и аккуратно расчешите. Для запутывающихся волос можно купить специальный спрей для легкого расчесывания.

Читайте также о красоте:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова