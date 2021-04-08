Певица подобрала костюм белого цвета.

Популярная певица Вера Брежнева обнародовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой позирует в стильном белом костюме.

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Вера подобрала оверсайз костюм-двойку. Под пиджак певица надела черный топ, а на ножки - босоножки на каблуке. Также она держит в руке мини-сумочку, которая сейчас очень популярна среди модниц.

"Белый - однозначно мой цвет. Но легкая краснота после солнечных лучей его еще больше подчеркивает", - подписала фото Брежнева.

Отметим, что такой костюм можно носить не только на прогулку, но и в офис. Более того, он будет уместен даже на романтическом свидании. В целом такие костюмы универсальны.

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Автор: Диана Могилевич