Валентино – постоянный участник парижских недель Высокой моды с 1975 года.

В пятницу Valentino презентовал новую женскую коллекцию одежды "Valentino Archive" весна-лето 2022 года.

Дизайнер Пьерпаоло Пиччоли на этот раз не стал придумывать ничего нового и повторил легендарные образы самого покровителя модного дома Валентино Гаравани.

В коллекции заметили немало образов, что уже появлялись на обложках глянцев в 1960-1980-х годах, а также со знаменитого первого показа Валентино в 1968 году, так называемой "Белой коллекции", который вызвал настоящую революцию в сфере дизайна одежды.

Доминировали на показе образы сочных, радужных оттенков.

Валентино первым в мире моды стал использовать логотип собственной фамилии на одежде, чтобы подчеркнуть бренд. Из цветов Гаравани больше всего любит красный, у него на показах всегда присутствовала "красная" линейка.

Валентино – постоянный участник парижских недель Высокой моды с 1975 года.

В 1998 году Валентино вместе с партнером продали модный дом миланской компании, с тех пор выпускающей предметы роскоши.

Сам дизайнер продолжил работать в Доме моды, и в свой 40-летний юбилей презентовал 40 платьев исключительно красного цвета с лого "V". Моделями тогда были мировые звезды.

Завершил свою блестящую карьеру Валентино в 2007 году – последним показом в Париже.

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Автор: Виолетта Орлова