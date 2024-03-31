Этот вариант мейка подходит девушкам, которые любят естественность.

Визажисты определились с главным хитом нового сезона в макияже. Они говорят, что в тренды ворвался "клубничный" макияж, который вскоре будет носить каждая девушка.

Рассказываем, в чем его особенность и как его сделать.

"Клубничный" макияж отличается от других невероятным эффектом. Ваша кожа будет выглядеть так, будто вы целыми днями находитесь на солнышке. Легкая розовинка придаст вашей коже свежести и сияния.

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Техника выполнения этого макияжа несложная. Для этого вам понадобится всего лишь пудра. Ее нужно нанести на скулы и виски, а также на носик. Однако учитывайте, что наносить пудру нужно не на весь носик, а только по центру и слегка снизу, чтобы созранить эффект естественного загара.

Чтобы макияж выглядел максимально натурально, в качестве теней для глаз выбирайте нюдовые оттенки, а также отдавайте предпочтение светлым блескам для губ. Тогда ваш макияж будет выглядеть сочнее.

От длинных стрелок и нарощенных ресниц стоит отказаться, потому что они "перегрузят" ваш образ.

Напомним, какой модный маникюр на весну 2024 будут делать все модницы.

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