Вдохновленный китайской культурой дизайнер Фан Ин представил более 60 модных нарядов.

Пока украинцы обсуждают модные новинки, представленные на Ukrainian Fashion Week, в Пекине состоялось открытие China Fashion Week сезонов весна-лето 2022 года.

Об этом сообщает CGTN.

Гламурный показ прошел в промышленном парке Шуган 3 сентября в рамках Китайской международной ярмарки торговли услугами (CIFTIS).

Тема показа - "Прекрасное время". Наряды были созданы местным дизайнером Фаном Ин, который представил более 60 работ. В них он продемонстрировал современное выражение китайской культуры.

Показ сопровождался эффектным световым шоу.

Напомним, в прошлом году Неделю моды в Шанхае сперва отложили из-за коронавируса, а потом провели в онлайн-формате.

Автор: Станислав Кожемякин