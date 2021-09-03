Украинская неделя моды продлится с 2 по 5 августа.

Ukrainian Fashion Week стартовал 2 сентября в Киеве. Это 49-я неделя моды, в течение которой покажут около 40 шоу и специальных показов. Посетители смогут увидеть коллекции и презентации от 32 брендов.

В первый день Ukrainian Fashion Week свои работы представили The coat by Katya Silchenko, Artem Klimchuk, Finch, Vorozhbyt&Zemskova, Dzhus, Julia Kros и Roussin.

В связи с карантином в Украине мероприятие посетили представители фешн-инсдустрии, украинские селебретис, а именно певица Наталья Могилевская, супруга главы Черкасской области Александра Скичко – Лиза Юрашева, хореограф Елена Шоптенко, певица Оля Горбачева и многие другие.

Украинские звезды оценили формат вне сезонности. По их словам, наконец-то осеннюю одежду показывают осенью, а весеннюю – весной, можно сразу с подиума брать, покупать и носить.

Первой представила свою коллекцию молодой дизайнер Катя Сильченко. Ее коллекция получилась очень нежной, но в то же время изысканной. Она использовала для ее создания только натуральные ткани пастельных оттенков, среди основных – голубой, серый и молочный. Основной принт – крупная клетка.

Дизайнер предлагает для осени традиционные пальто и модели с рукавом три четверти, а также платья, юбки из искусственной и натуральной кожи. Также она представила актуальные свитера-рубашки сложного и нестандартного кроя, пончо, объемные массивные бомберы и элегантные костюмы.

Сильченко дополнила свою коллекцию несколькими видами обуви, перчаток, сумок и головных уборов.

Известный дуэт Алена Ворожбит и Татьяна Земскова предлагает модницам для осени костюмы, платья в бельевом стиле, мужские пиджаки и летящие брюки. Вся коллекция представлена в нежной палитре – оттенки карамели, какао, молока, а также в насыщенных цветах лайма, лаванды и мяты.

В свою очередь дизайнер Юлия Крос сделала акцент на простоте и лаконичности, поэтому в ее коллекции модно увидеть однотонные модели с минимальным количеством аксессуаров, что оставляет из буквально вне времени.

Такие материалы, как бамбук, котон, крапива и конопля, напоминают нам, что мода – это не только о красоте, но и об экологии. Вся коллекция представлена в базовых черном и белом цвете, но и есть вкрапления оливковых и голубых оттенков.

Ирина Джус отличилась нестандартным прочтением форм, поэтому ее наряды гипертрофированы и привлекают необычными элементами – капюшоны-парики и анатомические карманы.

Кроме того, в коллекции Джус просматривается будуарная тематика. Модели прошли по подиуму в необычных топах и трусах, а некоторые детали от бра присутствовали на верхней одежде. Основными тканями стали мятая органза, мягкий шелк и рельефный хлопок, который захватил подиум еще весной.

Украинский бренд ROUSS устроил целый перфоманс на подиуме. При этом модникам предложили одежду из рефлекторных тканей. Кроме того, в изобилии были белый цвет, салатовые и мятные оттенки. Также дизайнеры не забыли про экологичность и представили лимитированную коллекцию сумок из переработанного полиэтилена.

Главное фешн-событие Украины продлиться еще три дня.

Ukrainian Fashion Week: что известно

Ukrainian Fashion Week был основан в 1997 году и стал первой неделей прет-а-порте в Центральной и Восточной Европе.

Это уникальное в Украине мероприятие, которое полностью соответствует мировым стандартам показов prêt-a-porter, проходит дважды в год.

Первый сезон состоялся в ноябре 1997 года. Кроме англоязычного названия Ukrainian Fashion Week, до 2005 года у него было и второе название - Неделя прет-а-порте "Сезоны моды".

Автор: Анастасия Горбачева