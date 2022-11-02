В статье УНИАН вы узнаете, как стать звездой новогоднего вечера.

Менее чем через два месяца мы будем праздновать Новый 2023 год. И, конечно, в этот раз, из-за войны, вряд ли мы испытаем прежние чувства, но должна быть хоть маленькая радость в жизни каждого из нас.

Кстати, 2023-й - это год Черного Водяного Кролика. Хозяин года достаточно спокойный, гармоничный, ласковый, заботливый. А его окрас, несмотря на название, может быть разным - синий, темно-синий, голубой. А все потому, что правящей планетой будет Венера.

Этот Новый год стоит встречать в семейной обстановке, ведь Черный Водяной Кролик чтит традиции, уют и тепло. То же касается и новогодних образов. Они не должны быть кричащими. Выбирайте что-то более спокойное, но стильное.

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Год Кролика - в чем встречать

Подбирать образы стоит в цветах Черного Водяного Кролика. Так вы сможете задобрить хозяина года. Присмотритесь к комбинезонам прямого кроя. Они идеально подчеркивают фигуру - ягодицы, гдудь, талию. А если добавить акцент на страусиные перья, то вау-эффект вам гарантирован.

Также нарядными будут выглядеть кожаный штаны с интересными топами. Кажется, что такой образ не очень-то и праздничный, но многое зависит от фасона. Подбирайте топы с интересными вырезами, рукавами, блестками.

Платье на Новый год 2023

Сейчас в тренде платья с корсетами, комбинации, сетка. И, как оказалось, все это можно успешно совмещать. Обратите внимание на стильное черное платье с корсетом, который сделает ваш образ максимально женственным и сексуальным.

Еще один неплохой вариант - платье синего цвета. Вроде бы оно простое, но в тоже время бросается в глаза, а если скомбинировать синий с другим ярким цветом, то вы будете звездой вечера.

Если же вам хочется чего-то более откровенного, присмотритесь к штанам в сетку со стразами. Наверх накиньте удлиненный мужской жакет и идите покорять этот мир.

Напомним, как модно носить джинсы 2022.

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