Женщины обожают носить джинсы, ведь это максимально удобно и стильно. В статье УНИАН вы узнаете, с чем носить джинсы зимой-осенью.

В период холодов женщины достают из дальних полок разные фасоны джинсов. С ними можно создать множество стильных аутфитов, особенно, если знать, с чем их сочетать.

Ранее УНИАН назвал самые стильные теплые свитера на зиму, а сегодня вы узнаете, как носить джинсы зимой 2022.

Какие женские джинсы в моде 2022

Не зря говорят, что мода циклична. Поэтому в этом сезоне в тренде вновь будут джинсы с низкой посадкой, мешковатые джинсы, бойфренды, джинсы в обтяжку и тотал деним "лук".

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Если вы задаетесь вопросом, с чем носить джинсы осенью и зимой, то здесь вариантов может быть масса. Они идеально сочетаются с объемными свитерами, бомберами и даже рубашками. При этом стоит учитывать, что, если вы выбираете объемные джинсы, то верх должен быть более приталенным, и наоборот.

Не менее стильным будет выглядеть такой вариант: джинсы-бойфренды со свободной рубашкой, часть которой в них заправлена. Не забывайте и об украшениях, которые прибавят вашему образу яркости и стиля.

Также можете сочетать джинсы-скинни с оверсайз худи и свитшотами. В данном случае джинсы в обтяжку могут заменить лосины.

С чем носить носить джинсы на работу

Если на работе нет дресс-кода, тогда смело надевайте джинсы, водолазку и объемный пиджак. Не отказывайтесь и от мужских фасонов пиджаков, ведь они выглядят унисекс и помогут вам создать невероятно модный образ.

Обратите внимание и на джинсы-скинни в сочетании с рубашкой (можно выбрать белую, а можно цветную), а сверху накиньте удлиненную вязанную жилетку.

Кроме того, в тренде остаются кардиганы, а их сочетание с джинсами и гольфами просто сводит с ума всех модниц.

Что одеть с джинсами на вечеринку

После рабочей трудовой неделе, наверное, каждой женщине хочется расслабиться в компании подруг. И здесь речь уже совсем не идет об официозе.

Есть несколько вариантов, с чем носить джинсы скинни 2022, особенно по такому праздничному случаю. Такой фасон будет идеально сочетаться с атласной блузкой, которая придаст вашему образу женственности и некой пикантности. Не вульгарным будет образ, если вы примерите топ или корсет, наверх которого накинете пиджак. Также обратите внимание на кружевной боди, благодаря которому вы почувствуете себя женщиной-кошкой.

Если вы хотите больше блеска, то здесь стоит сделать акцент на обуви. Например, ботильоны с заклепками или яркие берцы со шнуровкой. Дополняйте образ аксессуарами, а на пике популярности сейчас платки, завязанные на джинсах вместо ремня.

Напомним, как выбрать перчатки на зиму.

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