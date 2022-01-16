Певица появилась на грузинских "Танцах со звездами".

Украинская певица Тина Кароль выступила в Тбилиси на шоу "Танцы со звездами". Вместе с певцом Анри Джохадзе она исполнила свою песню "Красиво" на двух языках - английском и грузинском.

Для выступления Кароль выбрала платье длины миди от David Koma. Его "изюминкой" стали высокий разрез на бедре и асимметрия. Одна сторона верха украшена цветком, усыпанным множеством страз. Отметим, стоимость этого платья достигает 60 тысяч 610 гривень. Дополнила Кароль образ стильными лаковыми лодочками.

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А вот Анри Джохадзе предстал в темных классических штанах и фиолетовом жакете. Также он надел темные очки и бабочку.

Напомним, ранее Тина Кароль прогулялась по городу в одном халатике.

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