Модницы уже сейчас задумываются о том, какой маникюр сделать на сентябрь. УНИАН собрал несколько простых, но интересных и очень женственных идей, которые сможет воплотить любой nail-мастер.
Первое, что следует отметить - это резкая смена популярных оттенков. Если летом в моде были кислотные неоновые цвета, то сейчас палитра постепенно переходит на пастельные желтые, оранжевые, зеленые, красные, багровые расцветки и всевозможные сочетания. Например, такой однотонный дизайн в цвете марсала - благородная классика.
Любители светлых оттенков наверняка выберут молочный. Его можно дополнить минималистичными узорами, рисунками или наклейками. Но вот яркие стразы и вензеля на таком цвете будут выглядеть не очень стильно, так что будьте аккуратны.
Любители сдержанных экспериментов наверняка присмотрят для себя этот вариант - градиент.
В данном случае - от фиолетового к бежевому, но можно подобрать и другие оттенки из осенней палитры.
Рисунки. Несмотря на то, что сейчас в моде простота, рисовать на ногтях все же любят. Это может быть любой тематический принт.
Еще одним современным решением станет однотонное покрытие с блестками. Например, с этим мятным хорошо сочетаются золотые вкрапления.
И, конечно же, никуда без патриотической символики, которая в этом году стала тенденцией номер один.
Напомним, назван сочный тренд 2022 в маникюре.