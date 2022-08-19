Осень начнется уже очень скоро, а значит пора переходить с кислотных летних оттенков на более "сезонные" цвета.

Модницы уже сейчас задумываются о том, какой маникюр сделать на сентябрь. УНИАН собрал несколько простых, но интересных и очень женственных идей, которые сможет воплотить любой nail-мастер.

Первое, что следует отметить - это резкая смена популярных оттенков. Если летом в моде были кислотные неоновые цвета, то сейчас палитра постепенно переходит на пастельные желтые, оранжевые, зеленые, красные, багровые расцветки и всевозможные сочетания. Например, такой однотонный дизайн в цвете марсала - благородная классика.

Любители светлых оттенков наверняка выберут молочный. Его можно дополнить минималистичными узорами, рисунками или наклейками. Но вот яркие стразы и вензеля на таком цвете будут выглядеть не очень стильно, так что будьте аккуратны.

Любители сдержанных экспериментов наверняка присмотрят для себя этот вариант - градиент.

В данном случае - от фиолетового к бежевому, но можно подобрать и другие оттенки из осенней палитры.

Рисунки. Несмотря на то, что сейчас в моде простота, рисовать на ногтях все же любят. Это может быть любой тематический принт.

Еще одним современным решением станет однотонное покрытие с блестками. Например, с этим мятным хорошо сочетаются золотые вкрапления.

И, конечно же, никуда без патриотической символики, которая в этом году стала тенденцией номер один.

Напомним, назван сочный тренд 2022 в маникюре.

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