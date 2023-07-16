С капри можно создать много стильных образов.

Штаны-капри были на пике популярности еще в "нулевых". Многие модницы пытались ухватить себе самую стильную вещь тех годов, однако были и те, кому они не нравились.

Несмотря на разбежности во мнениях, эта вещь все равно была одной из самых стильных, поэтому на улицах можно было увидеть много людей в капри. Спустя несколько лет они, конечно, утратили свою актуальность, так как на смену им пришли другие модели.

Однако сейчас они вновь возращаются в моду. И, кажется, с новой силой. Такие модные бренды как Givenchy, Ermanno Scervino и другие уже вовсю выпускают коллекции с капри. Мировые знаменитости, которые следят за модными трендами, приобретают себе капри.

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Их уникальность в том, что их можно сочетать с разными стилями. Если вы подбираете капри, например, из льна, то их можно носить с блузами и босоножками, если из денима - то с футболками и кедами или топами и туфлями.

На самом деле с капри можно создать много стильных образов. Более того, они бывают еще и в классическом варианте - это на тот случай, если вы захотите появиться в них в офисе.

Напомним, Зеленская появилась на ужине в Литве в эффектном платье с птичками.

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