Мода диктует свои правила, а мы ей или подчиняемся, или нет. В этот раз предлагаем вам все же подчиниться, потому что новый тренд никого не оставит равнодушным.
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Если ранее мы все вещи подбирали в одном стиле, то сейчас их можно комбинировать. И такие образы смотрятся более актуально и привлекательно. Возьмем к примеру, теплые спортивные костюмы. Важно помнить, что такие костюмы стоит выбирать оверсайз. Наверх набрасывает удлиненное пальто, и дополняем образ массивными ботинками.
Также дополняет образ аксессуарами и шапкой. Если вы уж совсем не любите носить шапки, то накидывайте тогда капюшон. К слову, зимой также можно носить очки, чтобы уж точно сделать свой образ неповторимым.
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