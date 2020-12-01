Шарфы идеально дополняют зимний образ.

Шарфы - это уникальный элемент гардероба. Они могут как сочетаться с шапкой и перчатками, а могут быть отдельным дополняющим ярким инструментом. Более того, шарфами не стоит пренебрегать, так как шею в холода нужно беречь. Важно помнить, что мода модой, а здоровье - это самое главное.

Читайте такжеНадя Дорофеева засветила "лук" за 45 тысяч гривен

УНИАН предлагает вам рассмотреть несколько вариантов модных шарфов на 2020-2021

Оверсайз шарф

Объемные шарфы не только очень теплые, но и стильные. Здесь нужно знать, что абсолютно весь объемный образ сделает из вас телепузика. Поэтому если вы выбираете оверсайз шарф, то стальные вещи должны быть более приталенными.

Шарфы с принтами

Вещи с принтами - это всегда интересно и смело. Но и здесь есть свои модные правила. Если вы надеваете шарф с принтом, то вся остальная одежда должна быть однотонной. Иначе вы превратите свой "лук" в галерею.

Дутый шарф

Это абсолютная новинка. Выглядит просто, но безумно стильно. Такой шарф можно надеть как под casual, так и под спортивный стиль. Поверьте, холода вам будут не по чем.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич