Шарфы - это уникальный элемент гардероба. Они могут как сочетаться с шапкой и перчатками, а могут быть отдельным дополняющим ярким инструментом. Более того, шарфами не стоит пренебрегать, так как шею в холода нужно беречь. Важно помнить, что мода модой, а здоровье - это самое главное.
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УНИАН предлагает вам рассмотреть несколько вариантов модных шарфов на 2020-2021
Оверсайз шарф
Объемные шарфы не только очень теплые, но и стильные. Здесь нужно знать, что абсолютно весь объемный образ сделает из вас телепузика. Поэтому если вы выбираете оверсайз шарф, то стальные вещи должны быть более приталенными.
Шарфы с принтами
Вещи с принтами - это всегда интересно и смело. Но и здесь есть свои модные правила. Если вы надеваете шарф с принтом, то вся остальная одежда должна быть однотонной. Иначе вы превратите свой "лук" в галерею.
Дутый шарф
Это абсолютная новинка. Выглядит просто, но безумно стильно. Такой шарф можно надеть как под casual, так и под спортивный стиль. Поверьте, холода вам будут не по чем.
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