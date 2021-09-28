Если вы до сих пор спасаетесь от дождей капюшоном, то скорее читайте этот материал.

Многие просто забывают вовремя купить зонтик или откладывают эту покупку на потом. А с приходом дождливой осени приходится прятаться под капюшоном. Но ощущение на теле мокрых вещей совсем не радует. Поэтому УНИАН предлагает вам рассмотреть варианты стильных зонтиков.

Прозрачный зонтик

Это универсальный вариант как для осени, так и для зимы. С ним у вас вообще не будет проблем, так как он не пачкается и стирать его не нужно. Максимум - протереть влажной салфеткой от капель. Более того, он идеально подойдет к любому стилю одежды - как к классике, так и к спортивному.

Зонтик с принтами

Обратите внимание на зонтики в клетку или горошек. Это самый актуальный принт 2021-2022. Опять же, это универсальная расцветка, которая дополнит любой образ. При этом помните, что зонтик - это аксессуар, а значит, он должен сочетаться с одеждой. Если вы выбираете зонт в клетку, то остальные элементы вашего гардероба должны быть в более нейтральных оттенках и желательно без ярких принтов.

Однотонный зонтик

Это, наверное, мастхев. Однотонные зонтики всегда будут в тренде, благодаря своей практичности. Осенью можно выбирать яркие зонтики - желтые, зеленые, красные. А вот зимой лучше отдать предпочтение более темным расцветкам, таким как синий, черный, бордовый. Белые зонтики стилисты не рекомендуют, так как они быстро пачкаются и плохо стираются.

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Автор: Диана Могилевич