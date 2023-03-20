Певица примерила трендовый плащ в бордовом цвете.

Известная певица Селена Гомес, которая иногда снимается в фильмах и сериалах, появилась на публике в стильном тренче от украинского бренда. Звезда пришла на съемки третьего сезона сериала "Убийства в одном здании" в модном наряде.

На странице Olēnich в Instagram уже показали фото Гомес в тренче. Свой образ певица дополнила розовой рубашкой и джинсами-клеш. Также звезда подчеркнула нежный наряд легкими локонами и стильными сережками в золотом исполнении.

"Селена Гомес носит плащ FW22 во время работы со Стивом Мартином и Мартином Шортом в третьем сезоне сериала "Убийства в одном здании" в Нью-Йорке", - указано в Instagram.

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Она выбрала тренч из эко-кожи вишневого цвета от бренда Olēnich, который в 20016 году основала одесситка Яна Оленич. Такой плащ, как указано на сайте бренда, сейчас стоит почти 600 евро (примерно 24 тысячи гривень).

Известно, в начале полномасштабной войны РФ против Украины Гомес поддержала нашу страну и выступила против убийства мирного населения. Она также отменила концерты в Москве и отказалась ехать на территорию страны-агрессора.

Напомним, ранее стало известно, что Селена Гомес поставила новый рекорд в Instagram. Она стала первой женщиной, набравшей в Instagram 400 миллионов подписчиков.

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