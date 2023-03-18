Певица стала первой женщиной, набравшей в Instagram 400 миллионов подписчиков.

Известная певица Селена Гомес поставила новый рекорд в Instagram. Звезда продолжает покорять пользователей сети своими "настоящими" фото и откровенными признаниями. Количество подписчиков Гомес стремительно растет, теперь она стала первой женщиной, которой удалось собрать 400 миллионов фолловеров в Instagram.

Как оказалось, круче Гомес только футболисты Криштиану Роналду, который может похвастаться 562 миллионами подписчиков, и Лионель Месси, у которого их 442 миллиона. Однако едва ли певица не побьет их рекорд. Она стремительно набирает фолловеров, с каждым днем их становится все больше.

Сама Гомес не комментировала новый рекорд, который ей удалось поставить. Она скептически относится к популярности в сети и ранее хотела отказаться от использования Instagram на фоне постоянной критики. Хейтеры часто пытаются обидеть певицу из-за того, что она немного поправилась.

Видео дня

Однако звезда не останавливается. Она продолжает публиковать "настоящие фото", чтобы своим примером показывать другим девушкам, как важно ценить и любить себя в любом весе. Помимо этого, Гомес часто рассказывает подписчиком о том, что нужно делать для ментального здоровья и как нужно к себе относиться. Недавно певица показала, как выглядела в детстве, и рассказала, насколько важно сохранить в себе внутреннего ребенка.

Рекорды Селены Гомес в Instagram

Не так давно певица обошла Кайли Дженнер по популярности в Instagram. На тот момент у Гомес было более 381 миллиона подписчиков. Примечательно, что звезда "переплюнула" сестру Ким Кардашьян сразу же после того, как та пыталась ее захейтить в сети.

Так, Кайли Дженнер высмеивала Гомес и даже задействовала в этом жену ее бывшего парня Джастина Бибера. Однако после критики фанатов сестре Кардашьян пришлось оправдываться и публично заявить, что она якобы не хотела обидеть певицу.

Вас также могут заинтересовать новости: