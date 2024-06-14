Самые трендовые купальники на лето 2024 (фото)

Пляжный сезон уже считается открытым, а если вы еще не успели сходить на пляж, рекомендуем вам, в первую очередь, выбрать стильный купальник, чтобы чувствовать себя максимально уверенно.

Монокини

Монокини с плетением идеально подчеркнет вашу фигуру. Это тот случай, когда несколько лишних сантиметров на талии вообще будут незаметными. Выбирайте этот фасон, чтобы не переживать относительно того, что ваша фигура может кому-то не понравится.

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Самые трендовые купальники на лето 2024 (фото)

Анималистический принт

Не секрет, что сейчас в тренде леопардовый принт. Модницы выбирают юбки, штаны, платья, футболки с анималистическим принтом, чтобы оставаться в моде. С купальником такая же история. 

Самые трендовые купальники на лето 2024 (фото)

Базовый купальник

Лаконичный и сдержанный купальник в базовых оттенках сведет всех с ума. Вы будете выглядеть максимально роскошно, особенно если подберете цвета в стиле old money. Шик во всем!

Самые трендовые купальники на лето 2024 (фото)

Купальник на завязках

Еще один трендовый вариант купальника, который не оставит никого равнодушным. Завязки на купальнике выглядят максимально соблазнительно и эстетично.

Самые трендовые купальники на лето 2024 (фото)

Купальник с бантом

Бант - милый и нежный аксессуар, который точно подчеркнет вашу женственность и романтическую натуру. Выбирая такой фасон купальника, будьте уверены, что вы будете главной звездой на пляже.

Самые трендовые купальники на лето 2024 (фото)

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