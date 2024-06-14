Самые трендовые купальники на лето 2024 (фото)

В таких моделях вы точно сразите всех наповал.

Пляжный сезон уже считается открытым, а если вы еще не успели сходить на пляж, рекомендуем вам, в первую очередь, выбрать стильный купальник, чтобы чувствовать себя максимально уверенно.

Монокини

Монокини с плетением идеально подчеркнет вашу фигуру. Это тот случай, когда несколько лишних сантиметров на талии вообще будут незаметными. Выбирайте этот фасон, чтобы не переживать относительно того, что ваша фигура может кому-то не понравится.

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Анималистический принт

Не секрет, что сейчас в тренде леопардовый принт. Модницы выбирают юбки, штаны, платья, футболки с анималистическим принтом, чтобы оставаться в моде. С купальником такая же история.

Базовый купальник

Лаконичный и сдержанный купальник в базовых оттенках сведет всех с ума. Вы будете выглядеть максимально роскошно, особенно если подберете цвета в стиле old money. Шик во всем!

Купальник на завязках

Еще один трендовый вариант купальника, который не оставит никого равнодушным. Завязки на купальнике выглядят максимально соблазнительно и эстетично.

Купальник с бантом

Бант - милый и нежный аксессуар, который точно подчеркнет вашу женственность и романтическую натуру. Выбирая такой фасон купальника, будьте уверены, что вы будете главной звездой на пляже.

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