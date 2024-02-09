В них вы будете превосходной!

Каждой девушке порой хочется снять удобный и практичный оверсайз и создать романтический образ. На помощь приходят платья. Рассказываем, какие будут в тренде этой весной.

Твидовое платье

Идеальный вариант на весну - твидовое платье с белым воротником. Это абсолютная классика в стиле Old money. Она подчеркнет ваш изысканный стиль и непревзойденный вкус.

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Корсетное платье

Корсетное платье сделает акцент не только на вашей женственности и сексуальности, но и подчеркнет фигуру. С ним можно создать как более роковой образ, если добавить туфли, а можно более смелый и дерзкий, если сочетать его с берцами, например.

Цветочный принт

Нежное платье с цветочным принтом не только подарит вам чувство легкости, но и сделает ваш образ максимально романтичным. Оно идеально подходит как для свиданий, так и для прогулок с друзьями. В нем вы будете ошеломительно выглядеть!

Мини-платье

Если вы выбираете мини-платья, то они должны выглядеть дорого и стильно. В первую очередь обращайте внимание на силуэт, цвет, фасон и детали. Например, этот вариант платья искусно подчеркнет женственность и создаст гармоничную пропорциональность фигуры.

Платье-вышиванка

Платье-вышиванка станет незамениным в вашем гардеробе. Во-первых, это сейчас очень модно. Во-вторых, удобно и практично. В-третьих, выбирая этнические узоры, вы выражаете поддержку своему народу.

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