На "слепых прослушиваниях" тренеры удивят своими образами.

В воскресенье, 24 января, в 21:00 на телеканале "1+1" состоится премьера 11 сезона шоу "Голос страны", где главные суперзвезды страны Олег Винник, MONATIK, Тина Кароль и DOROFEEVA сойдутся на одной сцене для того, чтобы найти уникальные и удивительные голоса. Читайте такжеМногослойность в одежде: как правильно создавать стильные образы

Накануне премьеры стилист Ольга Слонь открыла некоторые интересные детали модных образов тренеров шоу. Об этом сообщает пресс-служба "1+1".

Олег Винник

На "слепых прослушиваниях" певец появится в классическом черном костюме. Украсит образ черная рубашка с узором и ключевой элемент мужского стиля - платок-"паше". В качестве аксессуаров любимец публики выбрал браслеты-цепи на руку и памятное кольцо - собственность артиста.

MONATIK

Артист выбрал образ из новой коллекции Off-White дизайнера Вирджила Аблой, который назвал коллекцию 2020 "Предупреждение о торнадо" (Tornado Warning).

Тина Кароль

Образ Тины Кароль для нового сезона "Голоса страны" был создан украинским дизайнером бренда The COAT Катей Сильченко. Как утверждает дизайнер, цвет спелой оливы будет в тренде этой весной. Соблазнительное платье, которое выбрала певица, выполнено из эко-кожи. Элементы обнаженных бедер при закрытом жилете придают образу одновременно сдержанный и сексуальный вид.

Некоторые элементы одежды артистка придумала сама. Так, например, дизайнер рассказывает, что на одной из примерок образа Тина сняла серьги с ушей, застегнула их на бедрах и сказала: "Это будет так!".

DOROFEEVA

Артистка выбрала черный костюм-клёш в стиле диско и короткий черный топ. Среди украшений певица предпочла серебристые цепочки на шею, широкий браслет и кольцо.

11 сезон шоу "Голос страны": что известно

Споют на "слепых прослушиваниях" фанат шоу из Китая, а также вокалист из Марокко. Кроме того, тренеров удивил парень с уникальным женским голосом, и вокалист, который сопровождал своим пением показы мировых модных брендов.

Ведущими одиннадцатого сезона станет любимая телепара украинский — Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.

Премьера 11 сезона шоу "Голос страны" состоится 24 января в 21:00 на телеканале "1+1".

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Автор: Ольга Робейко