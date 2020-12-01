Первым в списке идет киви. Этот продукт поможет улучшить состояние кожи.

Правильные продукты благотворно сказываются на состоянии здоровья, красоте, молодости человека. Благодаря им можно существенно изменить самочувствие и внешний вид в лучшую сторону. Помогут это сделать несколько продуктов питания.

Читайте такжеВечно 18: пять секретов молодости для вашей кожиКиви. Гладкая и упругая кожа обеспечена тому человеку, который употребляет этот продукт. В нем содержится много витамина С, необходимого для иммунитета, замедления процесса старения, стимуляции выработки коллагена. Регулярное потребление киви позволит заметить эффект. Кожа станет гораздо лучше.

Зеленая стручковая фасоль. Стручковая фасоль имеет в составе кремний, который придаст волосам силу и блеск. Представляете, что с помощью этого не самого любимого многими людьми продукта можно обрести желанную красоту и молодость? Кладите в салаты, жаркое, просто отваривайте. В любом виде продукт полезен для самочувствия.

Горчица. Забудьте о майонезах и других магазинных соусах. Горчица в зернах или из порошка поможет насытить организм антиоксидантами и железом, сделав кожу сияющей и гладкой. Благодаря антиоксидантам снимаются воспаления, сужаются поры, а железо помогает коже обрести румянец.

Яблоки. Съедать по одному яблоку в день очень полезно для зубов. Это сделает их красивыми и чистыми, защитит от необходимости часто посещать стоматолога. Продукт эффективен в избавлении от пятен от кофе, чая, красного вина.

Яйца. При хрупких и ломких ногтях яйца обязаны быть в рационе. Наиболее полезным для красоты и здоровья ногтей является биотин. Причем неважно какие именно это яйца. Перепелиные одинаково полезны, как и куриные.

Тыквенные семечки. Продукт позволит избавиться от нежеланных прыщей. В них много цинка, а некоторые исследования указывают на такую причину, как дефицит цинка. К тому же семечки позволяют избавиться от паразитарных заболеваний и отличны в качестве профилактического средства.

Капуста. Наличие витамина С решает многое. Кожа станет более упругой, свежей, румяной. А содержащийся в продукте витамин К позволит наладить обмен веществ, способствует быстрому заживлению ран, укреплению коллагеновых волокон.Не стоит ограничивать себя в одном сорте и есть только белокочанную. Одинаково эффективны цветная, брюссельская, квашенная, брокколи.

Рыба. Наличие огромного количества витаминов принесет несомненный вклад в молодость и красоту человека: А, В, D, Е. А также фосфор и фтор важны для зубов, селен – от морщин. Имеющиеся в рыбе и морепродуктах омега-3 жирные кислоты наладят женское здоровье и благотворно скажутся на молодости и красоте.

Свекла. Дешево и сердито, как говорится. Это один из самых доступных продуктов в нашем списке. Регулярно употребляя свеклу, можно сделать крепче волосы, ногти, избавиться от шелушения кожи, сгладить мелкие морщины. Особенно продукт эффективен в сезон урожая.

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Автор: УНИАН