Александра Клепачка уже не первый раз появляется на публике в образе из Украины.

В Новом Орлеане проходит международный конкурс красоты "Мисс Вселенная 2022". Вокруг него уже собрались обсуждения, поскольку к участию допустили россиянку Анну Линникову.

Польшу там представляет 22-летняя модель Александра Клепачка. Публику на официальном ужине девушка удивила роскошным нарядом от украинского дизайнера Оксаны Мухи.

Вот как ужин прокомментировала Александра: "Вчерашний открытый ужин был невероятным! Мы познакомились со всеми организаторами и новой владелицей конкурса. Мы почувствовали дух Нового Орлеана".

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За свой наряд Клепачка получила немало комплиментов в социальных сетях. Стоит отметить, что на публике в платье от украинского бренда девушка появляется не первый раз. Так, в официальной фотосессии для конкурса "Мисс Вселенная" она также предстала в нарядах от Оксаны Мухи.

"Мисс Вселенная" в Новом Орлеане: интересное

Украину на конкурсе представляет Виктория Апанасенко. Поскольку в условиях войны в Украине роскошный отбор невозможно было провести, участниц выбирали по их портфолио, бекграунду, а также по тому, чем они занимаются во время войны. Как выяснилось, Апанасенко с начала полномасштабной войны волонтерила и готовила благотворительные обеды.

На сцену в Новом Орлеане она вышла в роскошном платье от украинского дизайнера FROLOV.

Демонстрируя национальные костюмы, появилась в образе "Воина света", созданном Лесей Патокой.

Напомним, в сети жестко высмеяли образ россиянки на "Мисс Вселенная".

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