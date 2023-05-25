Эти варианты точно вас впечатлят.

Меньше недели осталось до лета, но благодаря теплой погоде модницы уже могут доставать свои платья и сарафаны. А если вы еще не знаете, что будет в тренде в этом году, тогда скорее читайте материал на УНИАН.

Платье в рубчик

Стильный вариант для прогулок по городу в жаркую погоду. Дизайнеры рекомендуют выбирать такие платья из легкой ткани и с чокером. Да, о бюстгальтере в данном случае придется забыть, но согласитесь, что не многие женщины любят его носить. Поэтому в этом тоже есть плюс, особенно если у вас красивая грудь.

Цветочный принт

Цветочный принт - это то, что нужно на лето. Он сделает ваш образ более романтичным, поэтому в таком платье вы смело можете ходить на свидания. Более того, оно идеально подходит для учебы и даже работы. А еще оно сделает вас более женственной и нежной.

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Платье на запах

Платье на запах позволит вам не только красиво выглядеть, но и подчеркнуть фигуру. Пояс идеально выделит вашу талию и приподнимет грудь. Обратите внимание на этот фасон, если хотите блестать на улицах своего города.

Платье с разрезом

Ранее на пике популярности были платья с высоким разрезом на ножке. Сейчас же в тренде платья с разрезом на талии, который соединяет верх и подол. Это очень женственный вариант для девушек, которые хотят быть легкими и привлекательными.

Платье-футболка

Этот спортивный фасон больше подойдет девушкам, которые не любят носить босоножки и туфли. Если вы отдаете предпочтение кроссовкам, тогда смело выбирайте платье-футболку.

Напомним, как подобрать удобные джинсы по типу фигуры.

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